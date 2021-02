L'école du Touret à Sherbrooke frappée par une éclosion de COVID-19

L'école du Touret à Sherbrooke est frappée par une éclosion de la COVID-19.

Deux membres du personnel et sept élèves ont été déclarés positifs au virus.

96 élèves et 42 employés de l’établissement qui accueille des élèves avec une déficience intellectuelle ont été placés en quarantaine préventive.

L'éclosion force la fermeture complète du troisième étage.

Le Centre de service scolaire de la Région-de-Sherbroioke indique que les élèves qui n’ont pas été placés en isolement préventif peuvent continuer à se rendre à l'école en toute sécurité.

Une équipe de dépistage mobile sera sur place aujourd'hui pour les membres du personnel et les parents des élèves sont invités à se rendre au centre de dépistage de Sherbrooke.

" Nous avons observé que la transmission se fait surtout auprès des élèves et des membres du personnel du 3e étage de l’école. Dans l’objectif de freiner l’éclosion et de protéger l’ensemble des élèves et du personnel, il a été conjointement décidé de fermer tous les groupes du 3e étage et le groupe touché du 2e étage. Nous avons décidé d’être plus prudent que moins." - Dre Mélissa Généreux, médecin-conseil à la direction de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.