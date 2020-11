L'école Mitchell-Montcalm adopte un plan pour une génération sans fumée

L’école Mitchell-Montcalm de Sherbrooke est la première école de l'Estrie à implanter une stratégie pour une génération sans fumée dans ses deux pavillons.

Ce plan est mis sur pied dans le cadre du projet Plan génération sans fumée du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Il vise ainsi à accompagner les 1550 élèves et les membres du personnel qui aimeraient se départir de leur dépendance à la nicotine.

Le profil tabagique dressé pour chacun des pavillons nous apprend que 24 % des élèves de l’école Mitchell-Montcalm fument ou vapotent et que 27 % d’entre eux, fumeurs et vapoteurs, ont tenté sans succès d’arrêter de fumer.

Le plan entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

" Il nous apparaît primordial de mettre en place un plan d’action afin d’encadrer nos jeunes, fumeurs et non-fumeurs, afin de les sensibiliser aux dangers des produits du tabac et de vapotage et soutenir ceux qui souhaitent arrêter. Nous prenons très au sérieux les données révélées par notre profil tabagique et tenons à faire notre part dans ce grand projet de génération sans fumée." - Élaine Quintal, directrice adjointe à l’école Mitchell-Montcalm.