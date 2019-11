L’École Montessori Orford et l'homme d’affaires Daniel Beaucage s'associent pour développer la fibre entrepreneuriale des étudiants.

L’établissement d’enseignement offrira un parcours-entrepreneur dans lequel Daniel Beaucage agira à titre de mentor auprès des étudiants de l'école secondaire.

D'autres entrepreneurs viendront épauler celui qui est à la tête d'un groupe de 23 concessionnaires automobiles.

Le projet est inspiré des approches développées à l'École d'Entrepreneurship de Beauce et du Parcours Entrepreneurial Rémi-Marcoux des HEC.

Le Parcours-Entrepreneur Daniel Beaucage permettra aux élèves d'accueillir des entrepreneurs qui leur serviront de modèles dans le cadre de simulations d'entreprise, de développer un réseau de mentors, d'être supporté et encouragé dans leurs initiatives entrepreneuriales et de profiter d'une infrastructure de pointe et d'un environnement propice à l'éclosion de leurs initiatives.