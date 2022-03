L'Église Sainte-Famille deviendra finalement une bibliothèque

Nous connaissons finalement le sort de l’Église Sainte-Famille. Le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke annonce qu'une bibliothèque verra le jour à l'intérieur de l'ancien lieu de culte.

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, soutient que le bâtiment se trouve dans un endroit idéal pour concrétiser le projet de bibliothèque dans l’est de Sherbrooke.

D'ailleurs, la localisation de l’Église aurait été un facteur déterminant dans la décision. « Elle est située dans un quartier très défavorisé selon l’Observatoire estrien du développement des communautés. En plus, il y a trois écoles primaires et une secondaire à moins de 1,5 km de l’église », explique la mairesse.

Initialement, un projet de 30 logements sociaux était prévu pour l'Église Sainte-Famille, mais les plans ont changé.

En effet, l’architecture permettait davantage la réalisation d’une bibliothèque que celle de logements sociaux. « C’était possible, mais il aurait fallu faire de l’acrobatie pour faire 30 logements dans cet édifice et on aurait assurément dû sacrifier quelques éléments architecturaux », souligne Marie-Claude Bégin, directrice générale de l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke.

Dès lors, les différents services de la Ville de Sherbrooke seront mandatés afin d'ajuster l’offre d’achat pour l’Église. L'objectif est de concrétiser son acquisition rapidement.

La construction des 30 logements sociaux sera plutôt proposée sur un terrain de la Ville situé sur la rue McCrea.