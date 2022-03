L'enquête sur l'explosion au CVA a été transmise à la CNESST

L'enquête sur l'origine de l'explosion survenue au CVA de l'Estrie est complétée du côté du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke.

Les informations récoltées sur les lieux de l'incendie par les pompiers ont été transmises à la CNESST, qui a repris l'enquête.

« Pour l'instant, les inspecteurs ont pris possession du site et vont faire leur enquête, mais on n'a pas plus d'information pour le moment », explique Dany Grondin, porte-parole de la CNESST.

La CNESST devra se rendre sur les lieux et évaluer les décombres pour déterminer les causes. « S'ils doivent faire affaire avec des experts, ça peut prendre un petit peu plus de temps aussi », rapporte Mme Grondin.

Denis Gervais, Noovo Info. Une photo des décombres de l'explosion du CVA de l'Estrie, une semaine après les événements.

La responsable des communications de la CNESST affirme que les inspecteurs ont un délai de 6 mois pour rendre leur rapport d'enquête final.

Le SPCIS offrira sa collaboration à la CNESST si nécessaire.