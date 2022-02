L'entreprise Sherbrooke OEM obtient une aide financière de 950 000 $ du programme Croissance économique régionale par l’innovation de Développement économique Canada (DEC). C'est la députée de Brome-Missisquoi et ministre des Sports et ministre responsable de DEC, Pascale St-Onge, qui en a fait l'annonce lundi matin.

Cette contribution remboursable permettra à Sherbrooke OEM d’améliorer sa productivité et sa capacité de production.

Sherbrooke OEM fera l’acquisition d’un système complètement automatisé et numérique de découpe laser. Ce nouvel équipement contribuera à limiter ses pertes et à générer des économies, en plus de pouvoir réaffecter des employés à des tâches à plus haute valeur ajoutée.

« L’aide reçue de DEC nous a permis de réaliser un projet d’envergure financièrement viable et réaliste. L’innovation est plus que nécessaire pour être en mesure de répondre à la demande grandissante pour le recyclage. Cette nouvelle technologie nous permettra de prendre une croissance dans notre marché et potentiellement de développer de nouveaux créneaux qui auront un impact positif sur l’économie canadienne » a déclaré le contrôleur financier de Sherbrooke OEM, Jérémy Ouellet.

L'entreprise familiale fondée en 1997 est un chef de file dans le domaine du recyclage et se spécialise dans la conception, la fabrication et l'intégration d'équipements de recyclage sur mesure tels que des convoyeurs, des tamis, des systèmes à tri optique et des séparateurs de carton et de fibre.