L'Estrie compte 9 décès supplémentaires et 97 cas de la COVID-19

L'Estrie compte 9 décès supplémentaires de la COVID-19 pour un total de 136 depuis le début de la pandémie.

Ces décès sont survenus les 18, 21 et 22 décembre et ont été officialisés par la santé publique le 22 décembre.

Trois décès sont survenus à l’Hôpital et centre d’hébergement Argyll et un à l’Hôpital et centre d'hébergement d'Youville de Sherbrooke. Il y a deux décès au CHSLD Villa-Bonheur de Granby, deux aux Résidences Soleil Manoir de Granby et un à la ressource intermédiaire Sanborn de la région de Memphrémagog.

97 cas de coronavirus s'ajoutent en Estrie selon le bilan de la santé publique qui rapporte 39 hospitalisations, dont 4 aux soins intensifs.