L'Estrie en orange dès lundi, à l'exception du Granit

Le premier ministre du Québec, François Legault, a confirmé en point de presse cet après-midi que l'Estrie fait partie des régions qui passeront en zone orange à compter du 31 mai prochain, soit lundi. Les citoyens du Granit devront cependant patienter encore un peu, puisque ce secteur restera en rouge au moins pour une autre semaine.

Les restaurants et les salles d'entraînement pourront donc rouvrir dès lundi pour les secteurs en orange. Les élèves du deuxième cycle du secondaire pourront également retourner à l'école à temps plein.

Comme prévu, le plan de déconfinement dévoilé la semaine dernière peut être mis en application à compter de cette semaine. Dès vendredi, le couvre-feu sera levé partout au Québec. Les terrasses seront accessibles aux clients et les rassemblements extérieurs dans les cours arrière seront autorisés pour 8 personnes.

Bilan quotidien

La région présente un bilan encourageant ce mardi, alors que 31 cas sont confirmés sur le territoire, en forte baisse par rapport à la veille. Les secteurs de Sherbrooke (+7) et de Memphrémagog (+7) ont le plus de cas quotidiens. Les secteurs du Haut-Saint-François et des Sources n'ont aucune nouvelle infection.

La santé publique déplore deux nouveaux décès. Les hospitalisations sont stables et sont toujours à 24.

55,2% de la population estrienne a été vaccinée au moins une fois, soit 279 147 personnes.