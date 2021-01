L'Estrie enregistre 6 nouveaux décès liés à la COVID-19 selon le bilan de samedi

Le bilan de la santé publique de l'Estrie dévoilé samedi indique que 6 nouvelles personnes sont décédées des complications reliées à la COVID-19.

Trois décès sont survenus au Centre de santé et de services sociaux du Granit - Point de service de Lac-Mégantic et les autres sont survenus à la Résidence Villa du Roy Fleurimont, à la Résidence Les Bâtisseurs (RLS de la Pommeraie) et un est survenu dans la communauté.

Pour une deuxième journée consécutive, il y a 58 nouveaux cas de la COVID-19, le même nombre que vendredi.

Diminution des hospitalisations

L'Estrie enregistre une légère diminution des personnes qui sont hospitalisées.

Il y a 84 personnes qui sont sur un lit d'hôpital et de ce nombre 11 sont aux soins intensifs. Vendredi, 90 personnes étaient hospitalisées.

11 815 personnes ont reçu une dose de vaccin jusqu'à maintenant dans la région.