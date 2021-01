L'Estrie franchit le cap des 200 décès liés à la COVID-19

L'Estrie connait un bilan difficile pour une seconde journée consécutive, en ce qui a trait à la COVID-19.

Selon la santé publique de la région, on dénombre 155 nouveaux cas depuis le dernier bilan, dont 49 en Haute-Yamaska et 60 à Sherbrooke.

De plus, six personnes sont décédées de ce coronavirus, soit une au Centre d'hébergement Marie-Berthe-Couture de Granby et deux à la résidence Les Jardins de Pinecroft de Magog. Les trois autres décès sont survenus dans la communauté. Le total dans la région depuis le dépbut de la pandémie est 201 décès.

Au niveau des hospitalisations, la situation reste stable depuis hier, à 70 lits occupés sur 74. Il s'agit de lits dédiés à la COVID-19, contrairement aux lits des urgences ou encore des autres unités.

Pour ce qui est des soins intensifs, neuf lits dédiés à la COVID-19 sur 25 sont occupés.

Pour le Québec, on enregistre 2588 nouveaux cas COVID-19, selon la santé publique nationale.