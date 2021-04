L'Estrie se souvient de travailleurs morts ou blessés au travail

Le 28 avril c'est la Journée internationale de commémoration des travailleurs morts ou blessés au travail au Québec.

Des manifestations sont prévues un peu partout dans la province.

À Sherbrooke, les travailleurs feront des arrêts, en fin d'après-midi, aux bureaux des députées Christine Labrie et Geneviève Hébert.

Cette journée est soulignée un peu partout dans le monde depuis 25 ans. Au Québec, il y a plus de 90 000 victimes d'accident de travail reconnues chaque année, soit un accident toutes les 6 minutes.

Un bilan du nombre et des causes des décès en Estrie sera dévoilé à la fin du cortège.

Minute de silence au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

L'ensemble du personnel du CHIUSS de l'Estrie-CHUS tiendra une minute de silence à 11 h 11, afin de rendre hommage aux 18 travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux du Québec qui sont morts de la COVID-19, ainsi qu'aux plus de 41 000 qui l'ont contractée.

Au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, c'est au moins 1269 employés qui ont été contaminés par la maladie.

(En collaboration avec la journaliste Amélie Paquette)