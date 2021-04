L'Estrie sous surveillance : 59 cas de COVID-19 aujourd'hui

La montée des cas de COVID-19 continue en Estrie. 59 personnes de plus sont infectées au virus, dont la moitié à Sherbrooke.

Une personne liée à l'éclosion de la Maison Aube-Lumière à Sherbrooke a perdu sa bataille contre le virus.

Il y a présentement 16 personnes hospitalisées. Bien que cette donnée soit relativement stable, l’augmentation quotidiennes des infections et des variants inquiète la Santé publique. La région compte 29 éclosions actuellement, en hausse par rapport aux semaines précédentes.

Est-ce que l'Estrie pourrait bientôt passer en zone rouge? Ça fera certainement partie des discussions entre la Santé publique et le Ministère de la Santé qui doivent faire le point sur la situation épidémiologique, ce soir, lors d’un entretien.

« Qu’on passe au rouge ou qu’on reste au orange, dans tous les cas, il faut que l’on se reprenne en main. La proportion des variants […] progresse partout au Québec, y compris en Estrie », a admis le Dr. Alain Poirier.

Alain Poirier vacciné

Le directeur de la Santé publique en Estrie, Alain Poirier, a été vacciné ce matin au Centre de Foires de Sherbrooke. Il a reçu le vaccin AstraZeneca.

Dr. Poirier a pris la décision d’annuler le rendez-vous qu’il avait dans quelques semaines, et de le devancer pour le sérum d’AstraZeneca qui est offert aux 55 ans et plus. Alain Poirier invite les gens de cette tranche d’âge à faire la même chose.

Voici les dates pour la vaccination AstraZeneca en Estrie :