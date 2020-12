L'infirmière de l'Estrie à qui l'on a refusé un emploi en raison de son poids élevé porte plainte

L'infirmière de L'Estrie à qui l'on a refusé un emploi en raison de son poids élevé est en processus de plaintes.

Même si Marie-Christine Lanoue a reçu trois offres du CIUSSS de l'Estrie-CHUS pour travailler à la santé publique , elle demeure très amère.

La mère de 4 enfants a porté plainte à la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle de même qu'à la Commission des droits de la personne du Québec.

La Sherbrookoise explique pourquoi elle entend poursuivre ses démarches.

« Pour que ça n'arrive plus à personne ce genre de chose là. J'éprouve encore beaucoup de colère et de peine. J'ai énormément pleuré suite à ce refus et ça énormément atteint toute mon intégrité. Mon sentiment ne s'atténue pas parce qu'ils essaient de se rattraper. J'aimerais ça que ces gens le réalisent. » - Marie-Christine Lanoue