L'offre de services des cliniques et des médecins de famille élargie

La vague de COVID-19 impose une grande pression sur le réseau de santé et de services sociaux, sur les urgences notamment. C'est pourquoi les cliniques et les médecins de famille seront désormais ouverts à tous.

Cette nouveauté permettra de répondre aux besoins de la population et de soulager les urgences. Ainsi, les cliniques médicales et les groupes de médecine de famille (GMF) de tout le territoire mettent l’épaule à la roue en élargissant leur offre de services.

« Les cliniques et GMF offrent actuellement plusieurs disponibilités de jour, de soir et souvent de week-end. Les gens, incluant ceux qui n’ont pas un médecin de famille, pourront avoir une réponse à leurs besoins médicaux qui ne peuvent pas attendre. Nous voulons qu’ils viennent nous voir. Nous sommes là pour eux. Passez le mot! » décrit la Dre Stéphanie Blais-Boilard, chef adjointe au Département régional de médecine générale (DRMG) et médecin responsable du GMF du Haut-Saint-François.

Elle ajoute que, dans ce contexte, il est probable que des rendez-vous de suivi pour des problématiques non urgentes soient reportés.

« Le contexte exceptionnel que nous vivons génère une mobilisation et un esprit de collaboration sans précédent », souligne la Dre Marie-Maud Couture, chef du Département de médecine d’urgence. « Cet effort commun permettra aux usagers d’obtenir les bons soins au bon moment et au bon endroit. Il permettra aussi à l’urgence de remplir sa mission, soit d’accueillir et d’offrir des soins à tout patient qui nécessite des soins urgents et immédiats. »

En plus des cliniques médicales et des GMF, la population peut compter sur différentes autres ressources : CLSC, pharmaciens, Info-Santé, etc.