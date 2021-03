L'Ontario serait dans la troisième vague

L'Ontario serait entrée dans la troisième vague de COVID-19 selon l'Association des hôpitaux de l'Ontario.

Cette troisième vague serait causée par les nouveaux variants du virus.

Même si pour l'instant, la flambée des cas préoccupe principalement Toronto, l'Est ontarien n'échappe pas au variant.

« On continue à voir un taux en augmentant des variants. En effet, actuellement, nous avons 40 variants et 39 sont présumés d'être de la zone britannique. [...] Au niveau de la province, on voit que le pourcentage des cas positifs quotidiens a augmenté et maintenant c'est à peu près à 40%. Dans notre région, le 25 février, on était à 13,6%. [...] Cette semaine, on est rendus à 28,4% ».

- Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste en chef du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario.