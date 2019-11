L'Opération Nez rouge de Sherbrooke bientôt de retour

La 35e édition de l'Opération Nez rouge de Sherbrooke est à nos portes.

Cette année, les services de raccompagnement seront offerts les 29 et 30 novembre et du 5 au 31 décembre inclusivement.

Le thème provincial de cette édition 2019 : « L’appel qui fait du chemin »

Cette année encore, les centrales de Magog, de Coaticook et du Haut-St-François seront opérationnelles les fins de semaine, de même que le 31 décembre, ce qui permettra d’étendre le périmètre du service hors des limites de la Ville de Sherbrooke.

Toutefois, le service sera beaucoup limité dans le secteur du Val-St-François puisqu'aucune centrale n’y sera installée cette année. L’équipe de Sherbrooke prendra le relais, dans la mesure du possible, pour répondre aux demandes provenant de ce secteur, mais ne sera pas en mesure de le prioriser indique le communiqué.

La présidence d'honneur cette année a été confiée David Farrar, médecin à la retraite, proche de l’organisation locale depuis ses tout débuts qui a assumé pendant 12 années la présidence de la Fondation Athlètas.

« C’est un retour à Nez rouge qui me comble de joie! Souligner le 35e anniversaire de l’organisation revêt une grande fierté pour moi. J’ai toujours considéré que la cause était importante et qu’elle était en mesure de toucher suffisamment le coeur des gens pour être encore si populaire aujourd’hui ». - David Farrar

35 ans d'histoire

Lors de la première édition en 1985, les 150 bénévoles avaient réalisé 327 transports et 7000 dollars avaient été amassés. L'année dernière, près de 70 000$ amassés, plus de 4000 raccompagnements et 2000 bénévoles.