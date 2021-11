L'Opération Nez rouge débute vendredi à Sherbrooke

C’est ce vendredi que l’Opération Nez rouge reprendra du service à Sherbrooke, après une année d’absence l’an dernier en raison de la pandémie.

Rappelons que l’organisation raccompagne les gens qui ne se sentant pas capables de conduire.

Le service sera toutefois offert seulement du jeudi au samedi, entre le 26 novembre et le 31 décembre inclusivement. Cela comprend les nuits de Noël, soit les 24 et 25 décembre.

Au total, la centrale de Sherbrooke sera donc ouverte 16 nuitées.

Seules les centrales de Sherbrooke et de Magog seront actives dans la région.

Les secteurs de Coaticook, du Haut et du Val-St-François ne seront pas couverts. Même un peu plus loin, les centrales de Granby et de Drummondville ne seront pas en opération non plus.

Mesures sanitaires

Dans le but d’assurer la sécurité des bénévoles et des clientes et clients, l'Opération Nez rouge Sherbrooke appliquera différentes mesures sanitaires. Parmi celles-ci, notons que les bénévoles vont devoir présenter un passeport vaccinal valide.

Le masque de procédure sera fourni et obligatoire en centrale et dans les véhicules, autant pour les bénévoles que pour les clientes et les clients.

Les mesures incluent également la distanciation physique, le lavage fréquent des mains et des surfaces, l’aération dans les véhicules, de même que la prise des symptômes et la tenue d’un registre.