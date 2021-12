L'Opération Nez Rouge met fin à ses activités au Québec

Vu la montée exponentielle des cas de COVID-19 dans la province, l'Opération Nez Rouge a annoncé qu'elle mettait fin dès maintenant à ses activités. Les équipes de la région de l'Estrie ont tout de même vécu une campagne satisfaisante, malgré le contexte actuel.

Les raccompagnements devaient normalement se poursuivre jusqu'au 31 décembre, mais les nouvelles annonces gouvernementales obligent à changer les plans.

À l'échelle provinciale, l'organisation dresse un bilan positif de son édition 2021, avec près de 7000 raccompagnements partout au Québec.

«On était très alerte à l'actualité et déjà jeudi dernier le gouvernement avait annoncé des mesures qui nous ont poussés à se requestionner par rapport à la suite de l'Opération Nez Rouge. Cela semblait encore réalisable compte tenu des mesures qu'on appliquait déjà à la centrale », a indiqué Stéphanie Hoarau, porte-parole de l'Opération Nez Rouge en Estrie. Cette dernière a toutefois souligné qu'après les nouvelles mesures annoncées hier, il semblait tout à fait logique de mettre fin aux activités afin de s'y conformer. « Ça avait plus de bon sens de cesser et de collaborer à ce que les contacts soient les plus restreints possible. »

Malgré le contexte de pandémie, Mme Hoarau et son équipe restent tout de même satisfaits de leurs accomplissements cette année. « On est très fiers d'avoir remis le service en place. Le contexte de la pandémie était encore présent et, malgré tout, on a réussi à faire plus de 1200 transports en Estrie. On savait que ça allait être une campagne atypique et que le nombre de raccompagnements ne pouvait pas se comparer aux précédentes éditions. »

Plusieurs bénévoles sont venus prêter main forte cette année, malgré tout. Il était d'ailleurs déjà prévu que cette campagne soit bien différente des autres qui se sont tenues dans le passé. Stéphanie Hoarau a soutenu que l'objectif initial était avant tout de remettre en place le service et de « faire du mieux qu'on pouvait avec les bénévoles qui se présentaient. »

Pour l'année 2021, les services ont été offerts pendant près de cinq semaines en Estrie. Toute l'équipe d'Opération Nez Rouge ne retire que du positif de cette expérience. « Le plaisir d'avoir renoué avec les benevoles et d'avoir offert, le temps de quelques soirées festives, l'opportunité aux gens de rentrer en toute sécurité à la maison. Globalement, on est très content d'avoir été là, » a conclu la porte-parole de Nez Rouge dans la région.