L'ultramarathonien Sherbrookois Sébastien Roulier relève un autre défi

L'ultramarathonien Sherbrooke Sébastien Roulier relève un autre défi.

Le médecin va courir un trajet de 300 km en forme de coeur en traversant sept MRC de l’Estrie.

Son départ est samedi 10 h au bureau de Moisson Estrie sur la 10e Avenue Sud et son arrivée va se faire au même endroit lundi après-midi

L'argent amassé sera remis à l'organisme qui a vu les demandes de dépannages alimentaires augmenter de 35 % depuis le début de la pandémie.

Collecte de denrées

Dans les prochains jours, des bénévoles vont distribuer des sacs d'épicerie sur le seuil des portes des résidences de Sherbrooke et Moisson Estrie vous demande de le remplir avec ce que vous allez trouver dans votre garde-manger et de le déposer sur votre galerie afin que des bénévoles puissent le ramasser.

D'ailleurs, l'organisme recherche des bénévoles pour couvrir le secteur Fleurimont.

Cette collecte vise à regarnir les tablettes de Moisson Estrie.

"On a eu une petite accalmie le temps de la distribution des chèques de la PCU, mais depuis deux semaines c'est reparti de plus belle, notre horaire est complet jusqu'à mardi. On a vraiment besoin de denrées non périssables pour offrir des dépannages complémentaires." - Geneviève Côté, DG Moisson Estrie.