L'urgence de Coaticook doit réduire ses heures d'ouverture

En raison d'un manque de personnel, l'urgence de Coaticook sera ouverte uniquement de jour, de 8 h à 18 h, du 14 juillet jusqu'au 16 août.

S'il y a urgence pendant la fermeture, la population est invitée à contacter le 911 ou à se rendre au service d’urgence qui est le plus près du domicile, à l'hôpital Fleurimont, Hôtel-Dieu de Sherbrooke ou à l'hôpital de Memphrémagog.

Des mesures seront mises en place pour assurer la sécurité de la population, notamment en rehaussant les services ambulanciers.

Le Centre de prélèvements et imagerie médicale reste ouvert

Le centre de prélèvements de Coaticook demeure ouvert du lundi au vendredi de 7 h 15 à 10 h sur rendez-vous seulement. Le service d’imagerie médicale est disponible, comme à l’habitude, du lundi au vendredi de 8 h à 16.

Déception pour les élus de Coaticook

La nouvelle de la fermeture de l'urgence le soir et la nuit a été reçue comme une douche froide par les élus de Coaticook.

Aucun élu de Coaticook n’a été consulté.Ils s'inquiètent pour les touristes.

En période estivale, la population de la Ville de Coaticook et de la MRC de Coaticook triple en raison de l’affluence des touristes. D’ailleurs, les élus souhaitent que cette annoncent n’aura pas d’impact sur cette affluence touristique.

« Nous avons toujours eu une très bonne collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie CHUS. Nous avons de la difficulté à comprendre cette décision qui nous est imposée sans aucune consultation. On nous a assuré que cette fermeture partielle temporaire n’est pas un présage à une fermeture complète. Nous tenons à rassurer les citoyens et les touristes qu’ils sont en sécurité à Coaticook et nous allons tout faire pour que notre hôpital reste ouvert 7 jours par semaine, 24 h par jour. », monsieur Simon Madore, maire de la Ville de Coaticook.