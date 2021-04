L'urgence mieure de Windsor en Estrie reste fermée

Avec l'arrivée de la troisième vague de la COVID-19, l'urgence mineure de Windsor ne pourra pas rouvrir le 12 avril.

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS anticipe une augmentation des hospitalisations liées à la COVID-19.

Les infirmières et les médecins de l'urgence mineure de Windsor vont donc continuer de prêter main-forte dans les différentes installations du CIUSSS.

Pendant la fermeture de l'urgence de Windsor, la population est invitée à se rendre au service d'urgence qui est le plus près de leur domicile, soit l'hôpital Fleurimont et l'Hôtel-Dieu à Sherbrooke.

C'est aussi possible à l'hôpital, CLSC et Centre d'hébergement d'Asbestos et à l'hôpital de Granby.

L'urgence mineure de Windsor est fermée depuis le 21 décembre 2020.