La campagne de Centraide CDQ aura une nouvelle présidente à l'automne

L'organisme Centraide Centre-du-Québec annonce que sa campagne 2022 de l'automne prochain sera présidée par Annie Beauregard, conseillère privée en gestion de patrimoine à la Banque Nationale.

Cette dernière prendra la place d'Alain Lemaire, cofondateur et président exécutif du Conseil d'administration de Cascades, après un mandat de deux ans.

La nouvelle présidente de la campagne oeuvrera aux côtés du Cabinet de campagne, composé d'une dizaine de leaders provenant de différents secteurs d'activités. Ce cabinet soutient les efforts de développement de Centraide et veille à la collecte de dons au sein d'entreprises et d'organisations de la région.

Mme Beauregard, originaire de Drummondville, est membre du Cabinet depuis 2020. Elle est également ambassadrice active de la campagne Centraide au sein de son milieu de travail.

Ce nouveau défi n'a donc pas été accepté au hasard. « Lorsque j'ai eu l'occasion de connaître la mission de Centraide, j'ai compis que l'organisation me permet d'être plus efficace dans ma donnation aux organismes de ma région. Notre communauté est une équipe dynamique, qui a intérêt à la santé et la sécurité de ses pairs. J'ai toujours été convaincue que les actions individuelles d'entraide mises en commun permettent un épanouissement plus fort pour toutes les parties prenantes », a-t-elle expliqué.

L'ex-président de la campagne de Centraide, Alain Lemaire, a pour sa part toujours été lié de près à l'organisme, grâce à sa position au sein de l'entreprise Cascades. Entre autres, son organisation était derrière une campagne annuelle majeure pour Centraide. M. Lemaire avait d'ailleurs accepté de présider la campagne en septembre 2020, et de prolonger son mandat pour celle de 2021.