La campagne de sociofinancement pour le Tremplin 16-30 dépasse les attentes.

L'objectif de 10 000$ a été dépassé de 158% sur la plateforme en ligne La Ruche pour atteindre 28 550$.

Les investissements additionnels du Secrétariat à la jeunesse et de Commerce Sherbrooke ont permis d'amasser ce montant.

L'argent permettra la réalisation de projets qui ont pour objectif d'encourager les jeunes de 16 à 25 ans à faire rayonner le centre-ville de Sherbrooke.

L'équipe de la série documentaire Mon Centro collabore à la réalisation de sept laboratoires vivants.

La Ville de Sherbrooke est aussi partenaire pour trois laboratoires qui se dérouleront dans le Quartier Well Sud.

La Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke, la Faculté de génie et l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke ainsi qu'Espace Centro sont aussi des partenaires.

26 commerces et entreprises locales ont aussi joué un rôle crucial dans la réussite en offrant des certificats-cadeaux qui ont rapidement trouvé preneur.

" C'est un brin fou de se dire qu'on a réussi. On est en pleine pandémie mondiale, avec son lot de défis humains et économiques. Avec une bonne idée et ce qu'il faut d'effort collectif, on a pu se permettre de regarder au loin et de planter une graine d'espoir et de vivacité." - Francis Poulin, directeur du Tremplin.