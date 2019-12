La campagne de vente de poinsettias est de retour

La 28e campagne annuelle de vente de poinsettias au profit de la Maison Aube-Lumière est lancée.

L’objectif est d’amasser 115 000 $ pour soutenir ses opérations.

Afin d’atteindre cet objectif, Aube-Lumière lance ses "Super journées rouges" où un forfait spécial sera offert aux acheteurs, soit 3 poinsettias rouges de 6 pouces pour 60$.

Ces journées sont les 29 novembre et les 7, 8 et 12 décembre seulement aux Serres Saint-Élie et au La Baie.

La campagne des poinsettias se termine le 22 décembre.

Des poinsettias sont en ventes aux Serres Saint-Élie, devant le La Baie du Carrefour de l'Estrie, à l’accueil de la Maison Aube-Lumière et en ligne à boutiqueaubelumiere.com.