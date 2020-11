La Chambre de commerce de Sherbrooke récolte les grands honneurs

La Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke est nommée chambre de commerce de l'année dans la catégorie grande chambre du gala annuel de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Cet honneur survient alors que la Chambre de commerce et d’industrie de Sherbrooke célèbre son 130e anniversaire.

Cette année, l’événement s’est tenu virtuellement en raison de la pandémie.

« Je tiens à offrir mes plus sincères félicitations aux chambres de commerce lauréates et à leurs équipes. Vous êtes des partenaires remarquables et nous avons la chance de pouvoir compter sur votre savoir-faire et votre expertise pour construire ensemble un Québec plus fort et prospère. » - Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.