La collecte sur rues de la guignolée des médias de retour le 2 décembre

C'est le 2 décembre la traditionnelle guignolée des médias partout au Québec.

Lors de l’édition 2020 entièrement en ligne, on avait amassé plus de 444 000 $ pour la région de l'Estrie et du Centre-du-Québec.

Des bénévoles s‘activeront pour recueillir vos dons toute la journée. Voici les points de collecte pour le 2 décembre dans la région.

Sherbrooke (7h à 9h)

- Bourque & du Mi-Vallon

- Jacques-Cartier Sud & Denault

- King Ouest & Don Bosco

- King Ouest & Belvédère

- King Est & Papineau

- King Est & Galt Est

- Portland & Jacques-Cartier

- CHUS Fleurimont , Porte 35 (FMSS), Porte 49 (Garderie), Portes 8 et 11 (CRCHUS)

- Université de Sherbrooke : Terminus d'autobus et Pavillon Multifonctionnel

Coaticook

- Main & Child (6h30 à 17h)

- Main & Wellington (6h30 à 17h)

- St-Jean-Baptiste & St-Paul (6h30 à 17h)

- Merrill & Bachand (6h30 à 17h)

Granby (toute la journée)

SOS-Dépannage (327, rue Matton)

Lac-Mégantic

- Laval & Gendreau

- Papineau & Québec-Central

Magog

- Sherbrooke & Calixa-Lavallée, en face au Provigo le Marché, de 11h à 13h30

Richmond

- Maxi (44, rue Craig)

Jusqu'au 31 décembre, ceux et celles qui peuvent contribuer sont invités à faire un don en argent à guignolee.ca.

Il sera également possible de faire un don par texto en envoyant NOEL au numéro abrégé 20222. Un don automatique de 10 $ (sans autres frais) sera alors prélevé sur le compte téléphonique du donateur et sera réparti entre toutes les régions officielles.

Enfin, les Amis de la guignolée, c’est-à-dire les 340 pharmacies Jean Coutu et les 200 épiceries Maxi et Provigo, accepteront les dons en denrées alimentaires non périssables et en argent jusqu’à Noël.