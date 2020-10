La Ville de Magog pourra maintenant offrir des événements de plus grandes envergures à sa population et ses visiteurs.

Pour se faire, la Corporation des événements de Magog voit le jour.

Ce nouvel organisme à but non lucratif aura pour mission de bonifier la programmation existante de la Ville, d'animer le centre-ville ainsi que de créer de nouveaux événements.

« Travailler avec la Corporation nous permettra d’offrir des événements de plus grande ampleur pour divertir les citoyens et les visiteurs tout en continuant de faire rayonner Magog. De plus, elle servira de levier pour l’obtention de nouvelles commandites ou même de subventions gouvernementales inaccessibles auparavant »- La mairesse de Magog, Vicki-May Hamm.