La Fondation du CHUS s'implique dans la lutte à la COVID-19

La Fondation CHUS injecte 200 000 $ dans la recherche pour contrer la COVID-19.

L'argent sera versé au Centre de recherche du CHUS, qui est reconnu mondialement pour sa grande expertise dans les secteurs des soins critiques, de la gestion des populations vulnérables et des maladies infectieuses émergentes.

Le processus de sélection des projets de recherche qui seront financés par ce fonds spécial est en cours.

La Fondation du CHUS a également mis en place un fonds spécial COVID-19 pour tous ceux et celles qui souhaitent participer au soutien des équipes médicales travaillant jour et nuit afin de nous offrir les meilleurs soins possible.

« Nous sommes privilégiés d’avoir ici, en Estrie, une aussi grande concentration de talents. Il est important pour la Fondation du CHUS de soutenir nos chercheurs dans leurs efforts visant à trouver des solutions durables pour enrayer cette pandémie." - Martin Clermont, directeur général de la Fondation du CHUS.