La grève dans les CPE touche maintenant les installations de la CSN

Le mouvement de grève dans les CPE s'amplifie. Ce sont maintenant les éducatrices affiliées à la CSN qui sont en grève aujourd'hui, demain et jeudi en Estrie.

Elles sont 800 en Estrie. Elles feront du piquetage devant les 35 CPE touchés par ce mouvement de débrayage.

Ce seront les 4e, 5e et 6e journées d’un mandat de 10 jours de grève adopté plus tôt cet automne dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de leurs conventions collectives.

Les travailleuses et les travailleurs des CPE demandent l’amélioration de leurs conditions de travail afin de résoudre les graves problèmes d’attraction et de rétention du personnel qui menacent la pérennité du réseau des CPE.

Liste des établissements touchés

- CPE Les amis du globe : 815, rue Thibault, Sherbrooke

- CPE Balan-Mousse : 208-1010, rue Fairmount, Sherbrooke

- CPE Le Ballon rouge : 54, rue Principale Nord, La Patrie

- CPE Carrosse-Citrouille : 1680, rue Garant, Sherbrooke

- CPE Chez les amis : 838, rue de l’Ontario, Sherbrooke

- CPE Au Cœur des mésanges, 3694, rue Napoléon-Poulin, Sherbrooke

- CPE Crayon de couleur : 1000, boul. des Cyprès, Valcourt et 1145, rue Racine, Valcourt

- CPE L’Enfantaisie : 224, chemin Dion, Sherbrooke et 3315, rue Richard, Sherbrooke

- CPE/BC L’Enfantillage : 420, rue Merill, Coaticook et 1525, chemin Riendeau, Barnston

- CPE Entre amis : 33, rue Saint-Jacques Sud, Coaticook

- CPE/BC Familigard’Estrie : 1020, Germaine-Guèvremeont, Sherbrooke

- CPE Fleurimont - Installation Arche de Noé : 91, rue Brooks, Sherbrooke

- CPE Fleurimont - Installation Caliméro : 2145, chemin Galvin, Sherbrooke

- CPE Fleurimont - Installation Mimi Coco : 605, des Jonquilles, Sherbrooke

- CPE Fleurimont - Installation Nouvelle lune : 64, 8e Avenue, Sherbrooke

- CPE Fleurimont - Installation Maison des enfants : 1207, rue Ypres, Sherbrooke

- CPE Fleurimont – Maison enchantée : 2500, rue Galt Ouest, Sherbrooke

- CPE Imagémo : 98, rue Belvédère Sud, Sherbrooke et 567, rue Woodward, Sherbrooke

- CPE Jardin de Fanfan : 431, rue du Moulin, Magog

- CPE Jardin des merveilles : 1081, rue Évangéline, Sherbrooke

- CPE La Jardinière : 3001, 12e Avenue, Sherbrooke

- CPE Jeunestrie : 31, rue Wood, Sherbrooke

- CPE/BC Magimo : 1024, rue Wilfrid et 1565, route 222, Saint-Denis-de-Brompton

- CPE Panda : 2600, rue du Collège, Sherbrooke

- CPE Passe-Partout et ses amis : 4797, rue Gaspé, Sherbrooke

- CPE Pépinot et Capucine : 1165, rue Émile-Zola, Sherbrooke

- CPE Les petites puces : 280, rue Frontenac, Sherbrooke

- CPE La Pleine lune : 1602, du Sourcier, Magog, 490, rue Principale, Magog, 2-432 Merry Sud, Magog et 491, rue Principale, Eastman

- CPE Pop-Soleil : 298, rue Armstrong, Richmond

- CPE Poivre et sel : 77, rue Allen, Windsor et 12, 6e Avenue, Windsor

- CPE La Sourcière : 280, rue Manville, Val-des-Sources

- CPE Sous les étoiles : 4290, rue Cartier, Lac-Mégantic et 5470, rue Frontenac, Lac-Mégantic

- CPE Les Stroumps : 165, rue Curé Larocque, Sherbrooke

- BC Haut Saint-François : 300-161, rue Angus Sud, East Angus

- CPE Fafouin : 115, rue Lafontaine, East Angus, 5692, rue Principale, Ascot Corner

- CPE Les trois pommes de Compton : 31, chemin Hatley, Compton