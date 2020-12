La guignolée des médias prolongée jusqu'au 31 décembre

La guignolée des médias est prolongée jusqu'au 31 décembre.

L’ajout de sept jours de collecte permettra d’offrir encore plus de soutien à une centaine d’organismes bénéficiaires et de comptoirs d’aide alimentaire partout au Québec, selon le communiqué émis par l'organisation.

Initialement, elle devait se terminer le 24 décembre.

La collecte de cette année est sur le point de battre tous les records pour la région de l'Estrie/Bois-Francs.

Sherbrooke devrait atteindre le cap des 100 000 $.

"On est renversé de la générosité des gens cette année, c'est du jamais vu." - Claudine Roussel, coordonnatrice.

Écoutez l'entrevue réalisée avec la coordonnatrice par le journaliste, Marc Toussaint.

Plusieurs manières d’aider

Jusqu’à la fin de 2020, il sera possible de donner dans les pharmacies Jean Coutu, les épiceries Maxi et Provigo ainsi qu'auprès des courtiers immobiliers Via Capitale. Ils accepteront les contributions en denrées alimentaires non périssables jusqu’au 24 décembre et en argent jusqu’au 31 décembre.

C'est possible aussi de faire un don à guignolee.ca, et de faire un don de 10 $ en textant NOEL au 20222.