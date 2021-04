La microbrasserie Siboire s'associe avec l'Université de Sherbrooke

La microbrasserie Siboire partagera son savoir-faire avec les étudiants de l'Université de Sherbrooke.

Elle s'engage à verser un million de dollars sur 15 ans à l'Usine-école qui ouvrira ses portes à au cours des prochains mois.

L'endroit sera accessible à l'ensemble de la communauté étudiante qui pourra participer à ses activités, que ce soit en matière de formation, de gestion et même de production de bière.

Elle permettra également de créer des partenariats avec des entrepreneurs de l'industrie brassicole et des établissements d'enseignement.

La contribution du Siboire s'étend sur une période de 15 ans et elle comprend un don en argent et un don en équipements provenant des installations du Siboire Dépôt.

Le Siboire offrira également un don en houblon et malt, en plus de mettre son expertise à contribution grâce à la collaboration directe d'un maître-brasseur et d'un superviseur de production, qui seront parties prenantes du projet.

L'Usine-école Siboire permettra à la communauté étudiante de mettre en application dans un environnement réel les procédés liés au microbrassage et à la microdistillation.

" L'Usine-école Siboire va permettre aux étudiants de l'UdeS d'expérimenter concrètement les étapes cruciales de la production, et nous sommes vraiment très fiers de contribuer à ce projet." - Jonathan Gaudreault, copropriétaire, Siboire.

