La neige sera ramassée dès dimanche à Sherbrooke

Opération d'enlèvement de la neige dès dimanche soir à Sherbrooke.

Sherbrooke informe la population que le Service de l’entretien et de la voirie procédera à l’enlèvement des bancs de neige à compter de dimanche soir. L’opération commencera vers 22 h et durera au moins cinq nuits.

Les bancs de neige seront enlevés le long des rues qui sont bordées de trottoirs ou qui comprennent un corridor scolaire.

Le stationnement dans les rues la nuit (soit entre minuit et 7 h) demeurera interdit pendant toute la durée de ces opérations de déneigement afin de faciliter celles-ci.

Sherbrooke invite les citoyens et les citoyennes à respecter ces heures d’interdiction et à sortir leurs bacs roulants le matin même de la collecte et à les ranger dès que possible.