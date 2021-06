La pandémie propulse les vente au détail de BRP de Valcourt en Estrie

La forte demande des produits récréatifs a propulsé les ventes de BRP au début de l'année 2021.

Lors du trimestre qui a pris fin le 30 avril, les ventes au détail de l'entreprise de Valcourt ont bondi de 39 %.

Pour la même période, BRP annonce une augmentation de 47% de ses revenus et un bénéfice net de 244 millions de dollars par action.

L'augmentation des revenus tient principalement à la hausse des ventes en gros de produits toutes saisons et de produits saisonniers en raison de l'incidence de la COVID-19, indique un communiqué.

« Nous sommes optimistes quant à l'avenir et nous nous concentrerons sur la conversion de nouveaux clients en clients pour la vie, continuerons d'introduire de nouveaux produits sur le marché et profiter pleinement de notre capacité de production additonnelle prévue. Je remercie nos employés, nos fournisseurs et nos concessionnaires pour leur travail acharné." - José Boisjoli, président et chef de la direction.