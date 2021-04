La pénurie de personnel frappe de plein fouet l'hôpital de Granby

L'hôpital de Granby est touché par une pénurie de main-d'oeuvre.

La direction du CIUSSS de l'Estrie - CHUS n'a pas le choix de lancer un appel au volontariat aux membres de son personnel pour éviter des bris de service et la modulation des activités.

Les infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires et les gestionnaires de l'établissement sont invités à faire du temps supplémentaire.

Cette initiative s'échelonnera jusqu'au 21 mai et elle respecte les principes de prévention et contrôle des infections.

Une attention particulière sera portée pour assurer l'intégration de cette main-d'oeuvre et les expériences de travail des volontaires, afin de garantir la sécurité de tous.

Les premiers quarts de travail sont prévus dans la soirée du 23 avril.

" Nous sommes conscients que les équipes sont très sollicitées pour prêter main-forte depuis plus d'une année. Nous tentons, par ce type d'appel au volontariat, de trouver un équilibre et un partage des efforts exceptionnels entre les personnes ", affirme Josée Paquette, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.