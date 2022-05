La police frappe dans deux points de vente de stupéfiants à Sherbrooke

Le groupe d'intervention régional Accès cannabis du Service de police de Sherbrooke (SPS) et de la Régie de police de Memphrémagog (RPM) a frappé a deux endroits, mardi.

Des perquisitions ont été menées sur les rues des Muguets et Clémenceau à Sherbrooke. Les deux endroits servaient de point de vente de stupéfiants.

Quatre hommes de 28, 30, 31, 32 ans et deux femmes de 24 et 35 ans ont été arrêtés. Ils pourraient faire face à des accusations de possession aux fins de trafics de cocaïne et de méthamphétamines, de possession de cannabis dans le but de la vendre, de possession de cannabis et de méthamphétamines, de trafic de cocaïne et de recel.

Les deux frappes ont permis de saisir 482 grammes de cannabis, 12 comprimés de méthamphétamine, 28 grammes de haschich, 15 grammes de cocaïne, 15 grammes d’huile de cannabis et 21 comprimés de Viagra, une liste de comptabilité, des cellulaires, des balances et un coffre-fort.

Une somme de 62 000 $ en argent canadien a aussi été saisie par les policiers qui ont aussi mis la main sur une Mitsubishi Lancer 2012 et une Mazda 3 2010. Les deux véhicules ont été saisis à titre de biens infractionnels.

Ce sont des informations du public qui ont permis de démarrer cette enquête de plusieurs semaines.

Cette opération a été réalisée avec l'assistance du groupe d'intervention, des policiers patrouilleurs du SPS et du service de l'identité judiciaire de Sherbrooke.