La relation virtuelle de cette dame a failli lui coûter 25 000 $

Les agents de la Régie de police de Memphrémagog (RPM) souhaitent mettre en garde la population quant aux anarques cachées derrière certaines rencontres amoureuses sur les réseaux sociaux.

Hier, une institution bancaire a signalé aux policiers qu'une femme tentait de faire un virement de 25 000$USD à son amoureux qu'elle aurait rencontré en ligne.

Appelée à aller à la rencontre des policiers, la dame était « sincèrement convaincue » que l’acteur américain avec lequel elle discutait était bel et bien réel. Cette dernière lui avait d'ailleurs déjà viré un montant de 10 000$ USD.

Le lieutenant Carl Pépin de la RPM rappelle très clairement qu'il faut rester très vigilant lorsqu'on tombe sous le charme d'un individu sans l'avoir rencontré en personne. « N'envoyez pas d'argent à personne. Il faut vraiment avoir des contacts avec des amis proches avant d'envoyer une somme d'argent et s'assurer avec eux qu'on fait une bonne chose », réitère-t-il.

Heureusement, l’intervention des agents aura permis de mettre en lumière la fraude dont elle était victime, et lui aura ainsi évité de perdre une grande somme d'argent.

Or, la dame reste persuadée que cette relation est tout à fait légitime.

Les rencontres virtuelles nécessitent une très grande prudence. Le lieutenant Carl Pépin encourage les gens à contacter les policiers lorsqu'un être cher est dans une relation qui semble frauduleuse. « S'il y a des gens qui ont des proches qui sont pris là dedans, n'hésitez pas à nous appeler. On va aller les rencontrer et tout faire en notre possible pour essayer de les réveiller », conclut-il.