La rue London du Vieux-Nord de Sherbrooke devient conviviale pour l'été

La rue London dans le Vieux-Nord de Sherbrooke deviendra une rue "conviviale".

C'est un projet-pilote qui sera en vigueur du 6 juillet au 3 octobre.

Ainsi, le tronçon entre le boulevard de Portland et la rue Stanley, la limite de vitesse sera réduite à 20 km/h pour permettre à la fois une occupation piétonnière et une circulation des automobiles.

Entre 7 h et 21 h, les gens du secteur pourront jouer et installer dans la rue du mobilier mobile qui se déplace rapidement, tout en conservant un corridor de six mètres de largeur pour le passage des véhicules d'urgence.

Aucun mobilier ne sera permis avant 17 h les jours de la collecte des matières résiduelles.