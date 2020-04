La rue Principale fermée six semaines à Magog

À Magog, la phase 2 du chantier de revitalisation du centre-ville sera lancée le 27 avril 2020.

La Ville entend terminer la phase 2 de la revitalisation de son centre-ville débutée en 2019.

La rue Principale sera fermée à la circulation pendant six semaines. Ce n'était pas ce qui était prévu, au départ la fermeture devait de faire par tronçon, mais avec la pandémie qui force la fermeture de plusieurs commerces, la Ville a décidé d'accélérer les travaux et de les compléter le plus rapidement possible.

Si tout se passe bien, ils seront terminés pour le 24 juin.

Les véhicules d'urgences et de livraisons auront accès à la rue Principale.

Les trottoirs seront accessibles aux piétons.

Si jamais le gouvernement autorise la reprise de certaines activités commerciales, la situation sera réévaluée par la municipalité.

Le chantier vise a terminer l'installation du mobilier urbain, de retirer les poteaux électriques, planter les végétaux, installer le pavé de béton pour les traverses piétonnières, finaliser les sections de trottoirs et procéder au pavage et au marquage final de la chaussée.