La saison de camping s'annonce encore populaire cette année en Estrie.

C'est le cas du Camping du Pont Couvert à Waterville.

Depuis la fin de la saison dernière, plus de 425 réservations ont déjà été enregistrées, une augmentation de 50 % sur l'année précédente.

La popularité pour les terrains saisonniers est aussi au rendez-vous, tous les terrains sont déjà réservés pour l'été 2021.

" Selon nous c'est une tendance que les gens vont conserver de vouloir réserver de plus en plus tôt afin d'avoir les terrains de leur choix." - Marie-Laurence Binette, Camping Pont Couvert.



Des investissements de 600 000 $

Devant un tel engouement, la direction du Camping du Pont Couvert annonce des investissements de 600 000 $ dans les trois prochaines années.

La piscine sera chauffée dès l'été prochain, un nouveau module et une tyrolienne s'ajouteront et à plus long terme, le site sera agrandi afin d'ajouter des terrains pour la location.