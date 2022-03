La SDED accueille une délégation économique française

La Société de développement économique de Drummondville (SDED) a reçu une délégation économique française les 21 et 22 mars derniers.

Des délégués de la ville jumelle de Drummondville, Aulnay-Sous-Bois, étaient en visite dans le cadre de la Mission Accès Amérique de la SDED.

Celle-ci a permis à 12 entreprises françaises de rencontrer des entreprises de la région.

L'objectif était avant tout de contribuer à la reprises économique et à relancer les échanges internationaux,durement touchés par la pandémie.

« Plusieurs liens d’affaires se sont créés et nous renouvellerons l’expérience à l’hiver 2023 dans le cadre d’une mission exploratoire en compagnie d’une dizaine de jeunes entrepreneurs intéressés à explorer le marché européen pour le développement de leurs affaires », souligne Julie Biron, directrice générale par intérim et directrice de l'attraction et du développement de la main-d’oeuvre à la SDED.

Plus de 50 rendez-vous et visites étaient organisés afin de leur faire vivre le dynamisme entrepreneurial reconnu de la région.