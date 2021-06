La soeur de Raïf Badawi libérée

La sœur du blogueur saoudien Raïf Badawi, dont la famille est réfugiée à Sherbrooke, a été libérée.

Samar Badawi avait été emprisonnée en 2018 avec d'autres militants pour les droits de la personne. Les autorités saoudiennes utilisaient le prétexte de à la sécurité nationale pour procéder à son arrestation.

BREAKING: prominent #Saudi women human rights defenders Samar Badawi and Nassima al-Sadah have been released following the expiry of the sentences against them. pic.twitter.com/m1qEPLvpuH

La femme de 40 ans a été libérée avec Nassima al-Sadah, une autre militante enfermée dans les mêmes circonstances.

De nombreuses voix ont souligné la bonne nouvelle, tout en rappelant que cette sortie de prison ne signifie toujours pas la liberté, dans un pays où plusieurs droits ne sont toujours pas respectés.

Prominent activists Samar Badawi and Naseema al-Sadah are finally home with their families, after spending almost 3 years in #Saudi detention simply for advocating for basic rights. They, like other women released before them, are out of prison but are not yet free. pic.twitter.com/7FtAw40m7t