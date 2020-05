La SPA de l'Estrie reprend progressivement ses activités.

Il faut maintenant prendre un rendez-vous pour avoir accès au refuge qui était fermé depuis le 21 mars. Ces nouvelles mesures visent à protéger le personnel et la clientèle. Les personnes n’ayant pas de rendez-vous ne seront pas autorisées à entrer dans le refuge.

Adoption

Les personnes qui veulent adopter un animal sont invitées à regarder la section des animaux à l’adoption pour présélectionner ceux qui pourraient les intéresser et par la suite, il faut prendre rendez-vous au 819 821-4727.

Il est possible aussi qu'on vous propose une première rencontre virtuelle avec l'animal convoité afin de diminuer les contacts et les vas et-viens au refuge.

Boutique

Pour tout achat à la boutique, il faut téléphoner afin de faire préparer sa commande. Le ramassage se fera au comptoir d’accueil de la SPA de l’Estrie. Au besoin, un membre de l'équipe de la SPA pourra aller déposer les achats dans la valise de votre véhicule.

Abandons et animaux perdus ou trouvés

Le nombre d'abandons des animaux est limité afin de s'assurer de trouver un nouveau foyer à tous les animaux et il faut prendre rendez-vous. Pour un animal perdu ou trouvé, il faut communiquer avec la SPA ou à remplir la fiche de signalement sur le site pour un animal trouvé.