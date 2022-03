La SQ au secours de deux randonneurs dans le secteur du lac Montjoie en Estrie

Deux randonneurs dans la cinquantaine se sont perdus en forêt dimanche dans le secteur du lac Montjoie à Saint-Denis-de-Brompton en Estrie.

Un peu avant 17 h hier, l'homme et la femme sont partis pour une balade en raquettes. Ils se sont égarés dans les sentiers et ils ont pris la décision de contacter les policiers de la Sûreté du Québec.

Les patrouilleurs de la SQ et des motoneigistes ont effectué du ratissage dans le secteur. Ils ont finalement été localisés vers 1h cette nuit par un hélicoptère dans un endroit escarpé. Ils n'ont pas été blessés.

La sergente Marythé Bolduc de la Sûreté du Québec rappelle qu'il faut bien se préparer avant de partir en forêt. " Avoir un sac a dos dans lequel on retrouvera des vêtements de rechange, des allumettes pour faire un feu, de l'eau et de la nourriture, une trousse de premiers soins, un couteau, une lampe de poche et de vérifier les prévisions météo avant de quitter."