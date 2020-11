La Tribune et la Voix de l'Est lancent leur abonnement numérique

La Tribune et la Voix de l'Est lancent officiellement leur abonnement numérique.

Le déploiement se fait simultanément sur toutes les plateformes du groupe des six coopératives d'information dont fait partie La Tribune et La Voix de l'Est et aussi , Le Nouvelliste en Mauricie et au Centre-du-Québec, Le Quotidien à Saguenay-Lac-Saint-Jean, Le Soleil à Québec et Le Droit à Ottawa-Gatineau.

En s'abonnant, les lecteurs auront aux contenus de ces six médias. La version papier publiée le samedi demeure, ceux qui y seront abonnés auront automatiquement accès à tous les contenus en ligne.

Chaque mois, il sera toujours possible de consulter six contenus sans frais. Pour les trois premiers contenus, aucun enregistrement n'est nécessaire, mais la création d'un compte utilisateur donne droit à trois autres contenus gratuits par mois.

Ce virage numérique sera fait à 100 % à compter du 1er décembre prochain.