La vaccination offerte aux personnes de 65 ans et plus en Estrie

Le vaccin est maintenant offert aux personnes de 65 ans et plus en Estrie et dans toutes les régions du Québec.

Il faut pendre rendez-vous sur le site clicsante.ca ou par téléphone au 1-877-644-4545.

La vaccination de masse débute aujourd'hui à Coaticook.

Le site de vaccination est situé au sous-sol de l'église Saint-Edmond. Il ouvre à 12 h 30 pour les gens avec un rendez-vous.

La santé publique de l'Estrie tient à rappeler aux proches aidants qu'ils doivent prendre rendez-vous avant de se présenter dans un centre de vaccination.

Il faut respecter le groupe prioritaire, soit être âgée de 65 ans et plus et la personne aidante doit être présente 3 jours par semaine ou plus en soutien à son proche.

Le proche aidant peut obtenir son rendez-vous la même journée que la personne du groupe prioritaire qu'il accompagne.

Plus d'un million de doses de vaccin ont été administrées jusqu'à maintenant au Québec, dont 31 596 en Estrie.