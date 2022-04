La Ville attribue 100 000 $ au Centre d'action bénévole Drummond

Le Centre d'action bénévole (CAB) Drummond se voit attribuer une subvention de 100 000 $ par la Ville de Drummonville pour un projet de rénovation de son nouveau bâtiment.

Lors d'une séance du conseil lundi soir, les élus municipaux ont accordé ce montant à l'organisme afin de le soutenir dans la réfection de sa nouvelle bâtisse, acquise en 2018.

« Le CAB est un organisme essentiel dans notre milieu, particulièrement pour les clientèles vulnérables, en majorité des personnes aînées en perte d'autonomie vivant dans un logement autonome », a soutenu la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste.

La directrice générale du CAB Drummond, Andrée Ouellet, s'est réjouie de cette annonce. « L'agrandissement de nos locaux devenait essentiel pour assurer notre mission adéquatement. Depuis l'acquisition, nous avons investi plus d'un million $ afin de répondre encore mieux aux besoins du milieu », a-t-elle souligné.

En effet, le CAB a effectué plusieurs travaux afin d'adapter les locaux et le bâtiment aux besoins des usagers.

« Le soutien financier majeur de la Ville permet de couvrir le tiers des frais restants pour la troisième phase des travaux », a conclu la DG du Centre d'action bénévole.

Ce montant permettra plus spécifiquement de remplacer les fenêtres, l'isolation et le revêtement extérieur pour assurer une étanchéité du bâtiment de la rue Saint-Pierre. Depuis l'acquisition, l'organisme a mis aux normes le bâtiment, aménagé les lieux intérieurs et ajouté un ascenseur pour sa clientèle à mobilité réduite.