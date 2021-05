La Ville de Sherbrooke débute des travaux de pavage sur la rue King Est

La Ville de Sherbrooke amorce six nouveaux chantiers sur son territoire cette semaine.

Parmi les plus importants, il y a le resurfaçage de la rue King Est, entre le chemin Duplessis et la rue Raby.

Ce chantier débutera le 27 mai et il devrait se terminer le 2 juin.

Pendant les travaux, la circulation s'effectuera à une voie dans chaque direction.

L'accès aux commerces sera maintenu en tout temps. La circulation le secteur pourra se faire par la rue Galt Est, le chemin Galvin et la rue Allard.

Attendu depuis longtemps, le projet d'aménagement d'une voie cyclable sur la 12e Avenue Nord est commencé entre la rue Brûlotte à la bretelle nord de l'autoroute 610.

Ce chantier nécessitera la fermeture d'une voie dans chaque direction du tronçon concerné, du 24 mai au 24 juillet.

Les autres chantiers cette semaine

- Réfection de la rue Panneton, entre les rues Roy et Bonin

- Réfection du chemin Plante, entre les rues Dubonnet et de Châteaumont;

- Réfection de la rue du Cardinal, de la rue des Ducs à la fin de la rue du Cardinal;

- Réfection de la rue Langlois, entre la 12e Avenue Nord et la rue Codère.

La Ville annonce aussi que la reconstruction de trottoir sur la rue Queen, entre les rues Downs et Massawippi, est prolongée jusqu'au 28 mai