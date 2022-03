La Ville et le Cégep de Drummondville recrutent en France

La Société de développement économique de Drummondville (SDED) est actuellement en France avec des représentants du Cégep de Drummondville et de la Ville afin de recruter des étudiants français, de développer des partenariats et de conclure des ententes avec des institutions d’enseignement.

Depuis le 26 février et jusqu’au 5 mars, de nombreuses activités sont à l’agenda pour l’équipe d’attraction d’étudiants étrangers.

Organisée par la SDED, cette mission, la première à se dérouler en présentiel au cours des 24 derniers mois, était grandement attendue.

La délégation drummondvilloise participe plus précisément à deux salons de l’Étudiant respectivement dans les villes de Rouen et de Lyon.

Ces salons sont une occasion de rencontrer des centaines de jeunes adultes français intéressés par une perspective d’études et de travail dans des métiers ciblés, où la rareté de main-d’œuvre se fait particulièrement sentir au Québec.

Sur place, des présentations sont faites aux étudiants français désireux de poursuivre leurs études dans les régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie dans des domaines variés tels que l’Éducation à l’enfance, les soins infirmiers, les Technologies de l’information, le génie et les métiers professionnels.

« Au cours des dernières années, nous avons développé une forte expertise en immigration pour le recrutement de travailleurs et nous souhaitons en faire bénéficier les maisons d’enseignement », affrime Julie Biron, directrice générale intérimaire et directrice du secteur Attraction et développement de la main-d’œuvre à la SDED.

La délégation profite également de cette occasion pour faire connaître l’accompagnement complet qui est offert aux étudiants internationaux, comme le soutien dans les démarches administratives pour l’immigration, les services d’accueil de même que les activités d’intégration.

Un soutien est également offert dans la recherche d’emploi et de stage pour certaines formations.

Toujours dans le cadre de la mission, un arrêt est prévu à La Roche-sur-Yon, ville jumelle de Drummondville, afin de développer des partenariats avec des maisons d’enseignement.

Une dizaine de maisons d'enseignement seront rencontrées afin d’évaluer les possibilités de collaboration, notamment dans le développement de programmes pour lesquels la double diplomation pourrait être envisagée.