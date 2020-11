En ces temps difficiles, Commerce Sherbrooke lance une campagne participative pour donner un coup de pouce aux commerçants.

Baptisé Sherbrooke Opération "Local" cette campagne de 21 jours regroupe une cinquantaine d'entreprises sherbrookoises œuvrant dans le domaine du commerce de détail.

L'objectif est d'injecter rapidement des 100 000$ dans l'économie locale.

Pour participer, vous devez acheter un bon d'achat au coût de 30$ à operationlocal.ca ou sur le site de La Ruche Estrie.

Un 10$ sera alors ajouté à la valeur de votre bon par Commerce Sherbrooke.

Cette campagne a aussi pour but d'encourager l'achat local à l'approche des fêtes.

« Nos commerçantes et commerçants contribuent à la vitalité économique de notre ville en plus de la rendre dynamique et attrayante. J’encourage les Sherbrookois et les Sherbrookoises à découvrir ou à redécouvrir les commerces de chez nous, en participant en grand nombre à cette campagne d’achat local » - Steve Lussier, maire de Sherbrooke