Le café La Tribune pour soutenir la COOP

La Tribune et le Café Hubert Saint-Jean s'associent et lancent le café La Tribune.

Le sac de 454 grammes est vendu 16 $ et quatre dollars seront versés à la Coopérative de solidarité de La Tribune.

Il est en vente dans les 2 boutiques Hubert Saint-Jean et aussi à La Tribune, sur la rue Roy.

Formation du premier conseil d'administration

C'est en fin de journée lundi que les employés vont former le premier conseil d'administration de la Coopérative lors d'une assemblée générale. Depuis la fin de l'été, les travailleurs s'activent à tenter de sauver leur journal à la suite de la faillite de Groupes Capitales Médias.

"Depuis le début, on sent l'appui de la communauté. Il y a eu une vague de solidarité qui nous porte et qui continue de la faire et on est très motivé à créer cette coopérative". -Karine Tremblay, journaliste La Tribune.